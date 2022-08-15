Daily Mail: две трети британских фирм вынуждены терпеть убытки от санкций

Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

71% британских компаний понесли убытки из-за действий антироссийских санкций, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на данные опроса британского страхового брокера Mactavish. Почти половина опрошенных компаний переживает рост операционных затрат и сбои производственных процессов.

44% компаний сообщили, что из-за наложенных на РФ санкций потеряли поставщиков, а 42% заявляют о проблемах с персоналом. При этом 92% фирм из финансового сектора терпят убытки, поскольку часть их активов и приобретенных ценных бумаг связана напрямую с Россией. А 84% компаний авиасектора заявили об убытках из-за застрявших в России лизинговых самолетов.

Ранее обозреватель The Telegraph Бен Райт заявил, что экономика Великобритании разрушается на фоне накопившихся проблем, которые вызвали усиленную инфляцию в стране. По его словам, больше всего на экономику влияют пандемия коронавируса и конфликт на Украине.

Главной же темой для беспокойства в обществе является стремительный рост цен на энергоносители. Согласно прогнозам, цены могут быть увеличены более чем в два раза, с нынешних 1971 фунта до 4266 фунтов в январе 2023 года. А холодная погода зимой в сочетании с нехваткой газа может привести к отключению электроэнергии на несколько дней.