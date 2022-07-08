Daily Express: на Украине взбешены «подарком Евросоюза» для Путина Daily Express: решение ЕС поддержать газовую и атомную отрасли назвали подарком для Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Украинские политики раскритиковали решение о расширении таксономии Евросоюза, в ходе которого в классификатор проектов в сфере энергетики, которые могут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку, включили природный газ и атомную энергетику, пишет Daily Express. На Украине это решение назвали «настоящим подарком» для президента России Владимира Путина.

Германия, которая получает треть своего газа из России, потребовала, чтобы природный газ был включен в таксономию, а это означает, что она может продолжать отправлять Москве миллиарды, — утверждается в материале.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для обеспечения своей энергетической безопасности Евросоюзу следует на время отказаться от зелёной энергетики и вернуться к использованию традиционных источников энергии, в том числе к углю. По его мнению, о необходимости такого решения свидетельствуют инфляция, угроза нехватки топлива для миллионов граждан и рост цен внутри региона на электроэнергию. Он также добавил, что правительство Польши давно призывает к изменениям, которые «заблокируют искусственное повышение цен на энергоносители».