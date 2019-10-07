Король Швеции Карл XVI Густав принял решение об отречении пяти своих внуков: двух сыновей принца Карла Филиппа и супруги Софии и троих детей принцессы Мадлен и её мужа Криса О'Нила. Они сохранят за собой титулы герцогов и герцогинь, но не будут выполнять обязанности шведской королевской семьи на высшем уровне. Таким образом, внуки монарха будут отречены от королевского дома, но не от королевской семьи.

Для внуков монарха это решение означает, что они лишаются возможности передать свои титулы детям и супругам. Также они не будут получать положенных членам королевского дома ежегодных выплат из отчисляемых гражданами страны налогов. При этом принц Филипп и его жена София, как и принцесса Мадлен, продолжат участвовать в официальных мероприятиях королевского двора. Кроме того, они по-прежнему будут заниматься работой в основанных ими некоммерческих фондах и организациях. Муж Мадлен Крис О'Нил не стал брать титул, когда женился на принцессе.

Как было объявлено на пресс-конференции, решение об отречении пяти внуков Карла XVI Густава вынашивалось последние несколько лет. Связано это с тем, что в противном случае в очереди на престол окажутся десять человек. Те члены королевской семьи, которые больше не будут частью королевского дома, получат возможность самим выбирать, какую профессию они захотят получить. Например, они смогут заняться бизнесом. По официальным заявлениям, Филипп и Мадлен рады, что будущее их детей теперь «определено».

Karin TÃRnblom / Ibl Bildbyr/Global Look Press

Изменения в королевском доме не коснутся старшей дочери монарха кронпринцессы Виктории, прямой наследницы трона. До 1980 года в Швеции престолонаследие передавалось лишь по мужской линии, однако благодаря внесённым в закон коррективам первой в очереди на трон оказалась именно Виктория. У кронпринцессы двое детей от мужа — бывшего персонального тренера Даниэля Вестлинга. Именно они и останутся следующими после матери претендентами на корону.

Отречение от королевского дома — не самая распространённая практика в монарших семьях Европы. Тем не менее случай Швеции не единственный. Так, принцесса Анна, младшая сестра королевы Великобритании Елизаветы, добровольно пошла на то, чтобы её дети от первого брака остались без титулов. Её муж, капитан Марк Филлипс, согласно существующему закону, не мог получить титул. Их общие дети тоже автоматически лишились этой возможности, поскольку титул передаётся только по мужской линии. Королева Елизавета готова была в качестве свадебного подарка сделать Филлипса графом, но он отверг это предложение. Позднее королева озвучила предложение внести поправки в закон и дать дочери Анны Заре и сыну Питеру титулы принца и принцессы. Оно также было отвергнуто. Уже взрослые дети рады такому выбору родителей: отсутствие титулов позволяет им, с одной стороны, участвовать в жизни Букингемского дворца, а с другой — не сковывает их церемониалом.

Наиболее известным примером отречения от престола в Европе стал случай короля Великобритании Эдуарда VIII в 1936 году. Он успел пробыть в этом качестве всего лишь десять месяцев. Причиной стало желание Эдуарда жениться на американке Уоллис Симпсон. Брак с ней не был одобрен правительством Великобритании, потому что женщина уже дважды была разведена. Королю предложили три возможных варианта разрешения ситуации: отказ от брака, брак без согласия правительства, последующий его роспуск и досрочные выборы и, наконец, отречение от престола. Эдуард VIII выбрал последний. О своём решении после завершения бюрократических процедур он объявил по радио. Тогда король сказал, что «нашёл невозможным нести тяжёлое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю».

Эдуард был разжалован до принца, но занявший трон Георг VI вскоре пожаловал ему титул герцога Виндзорского с условием, что ни Уоллис, ни их общие дети, если таковые будут, не смогут получить титул. Такой прецедент стал первым и пока единственным в истории Великобритании. В 1937 году Эдуард покинул родную страну и женился на Уоллис. С тех пор ему запрещено было появляться в Соединённом Королевстве без приглашения. Вновь посетить родину он смог лишь в 1950-х годах, при этом первые визиты герцог Виндзорский совершал без жены. Несмотря на относительное улучшение отношений с членами королевской семьи, ему так и не удалось их восстановить.