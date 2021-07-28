Читатели немецкой газеты осудили критику «Северного потока — 2»

Обозреватель немецкой газеты Die Zeit Тео Зоммер считает, что развернувшаяся против «Северного потока — 2» кампания является чистым лицемерием. С ним согласилиcь читатели немецкого издания Die Welt. Они осудили критику в адрес проекта.

Немцы обратили внимание, что многие индустриально развитые страны зависят от импорта сырья из России.

Россия — самое богатое сырьём государство, — написал пользователь insLot.

Другой читатель заявил, что остановка строительства «Северного потока — 2» стала бы безответственным шагом. Комментаторы также высказали недовольство политикой США в отношении газового проекта. Они подчеркнули, что действия Вашингтона похожи на «экономический фашизм». Ряд читателей объяснили, почему Германия подвергалась осуждению за поддержку СП-2: критики хотели заставить Берлин и дальше финансово помогать Киеву.

Теперь, правда, нам придётся расплачиваться за это лицемерие, участвуя в финансировании геополитического опорного пункта США под названием Украина, — возмутился пользователь Mamakic.

Ранее директор программ России и стран СНГ Германского совета по внешней политике Александр Рар в беседе с NEWS.ru прокомментировал совместное заявление Германии и США по «Северному потоку — 2». По его мнению, Берлин рад, что у него больше не будет ссоры с американцами. Вопрос на переговорах шёл на тему того, насколько отношения между Германией и ФРГ могут пострадать. Политолог считает, что на саму Украину немцам «наплевать».

Совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2» было опубликовано в среду, 21 июля. В нём говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата. Также в заявлении сформулирован ряд условий для работы газопровода «Северный поток — 2».