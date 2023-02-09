Чешская компания захотела наказать «Газпром» долларом Чешская компания ČEZ подала иск против «Газпрома» на $45 млн

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Чешская энергетическая компания ČEZ подала иск против «Газпрома» на 1 миллиард крон ($45 миллионов), сообщил портал Idnes со ссылкой на пресс-секретаря компании Ладислава Кржижа. По его словам, основанием для иска стали недопоставки газа в прошлом году.

Решение по арбитражному разбирательству, которое будет проходить в Женеве, будет принимать арбитражный суд из трех человек, — сообщил представитель ČEZ.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании «Газпром» запрещается покупать газ у совместного предприятия Wintershall Dea и OMV дороже тех ценовых ограничений, которые установит правительство. Ограничения действуют до 1 октября 2023 года.

До этого три немецкие компании — VNG, RWE и Uniper, а также венгерская MVM, французская Engie, итальянская Eni, австрийская OMV, чешская ČEZ, словацкая SPP и словенская Geoplin открыли счета в Газпромбанке. Представители компаний отметили, что платят за газ таким образом, что не нарушают введенные ЕС санкции и одновременно выполняют условия по контракту с «Газпромом». В ЕК пояснили, что открытие счета не нарушает санкционный режим, если оплата происходит в евро, а потом конвертируется в рубли банком.