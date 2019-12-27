https://static.news.ru/photo/b4399456-2895-11ea-bede-fa163e074e61_660.jpg Епископ Диоклийский Мефодий Фото: Mitropolija crnogorsko primorska

В Черногории во время задержания протестующих на мосту Джурджевича через реку Тара полицейские избили епископа Диоклийского Мефодия и других верующих, которые вышли на митинг против принятого закона о свободе вероисповедания.

Травмы получили двое верующих, пытавшихся защитить епископа. Их госпитализировали в больницу города Плевля. Врачи диагностировали у одного из пострадавших перелом бедра, а у другого — ключицы, сообщила пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви.

Na mostu na Đurđevića Tari https://t.co/r836tLLKAx — FOSmedia.me (@fosmedia_me) December 27, 2019

В Министерстве внутренних дел Черногории информацию об избиении епископа и верующих пока не прокомментировали.

Как писал NEWS.ru, закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» был принят черногорским парламентом: за него проголосовали все 45 депутатов, которые присутствовали на заседании. Принятый закон подразумевает изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви. Речь идёт о более чем 650 религиозных объектах.