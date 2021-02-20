Черногория начала вакцинацию «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/05a678a6-18ee-11eb-96cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

В Черногория стартовала капмания по вакцинации населения российским препаратом «Спутник V». Сначала власти страны хотят защитить людей из самых уязвимых категорий — пенсионеров, поэтому первым прививки поставят постояльцам домов престарелых.

Команда нашего института и поликлиники Котора поставили первую дозу вакцины в Черногории, — говорится в сообщении пресс-службы Института общественного здоровья страны.

Первый, кто опробовал российский препарат стал 66-летний житель дома престарелых в Рисане. Он призвал черногорцев не бояться вакцинации и последовать его примеру.

После этого прививку поставили два врача медцентра. В этот же день должны вакцинировать ещё 79 пациентов и работников учреждения, пишет ТАСС.

Первую партию «Спутника V» в Черногорию привезла лично премьер-министр Сербии Ана Брнабич ещё 17 февраля. Её встретили на посадочной полосе Подгорицы премьер Черногории Здравко Кривокапич, а также члены его кабинета.

Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Сан-Марино — небольшой европейской стране, со всех сторон окружённой Италией. Республика стала 30-й страной, зарегистрировавшей у себя эту вакцину.