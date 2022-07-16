Через границу России и Финляндии за день прошли более 5 тысяч человек Представитель финской погранслужбы Громофф: границу с РФ пересекли более 5 тысяч человек

Фото: Timo Heikkala/imago-images.de/Global Look Press

Глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф заявил, что за 15 июля российско-финскую границу на пунктах пропуска Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа пересекли более пяти тысяч человек. Из них около 60% двигались со стороны России, отметил он в интервью агентству Yle.

В Иматра зафиксировали около 500 пересечений границы, в Нуйямаа — около 1800, а в Ваалимаа — около 3000, — пояснил представитель финской погранслужбы.

Громофф добавил, что по количеству путешественников цифры примерно соответствуют показателям трафика, который фиксировался до введения коронавирусных ограничений.

Ранее стало известно, что в июне МВД Финляндии сообщило о намерении открыть границу с Россией и другими странами для туризма. Ожидалось, что поездки можно будет совершать без ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, поскольку медицинских оснований для таких мер на внешних границах больше нет.