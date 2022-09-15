Человек погиб при обстреле ВСУ больницы в Светлодарске При обстреле ВСУ больницы в Светлодарске один человек погиб и трое получили ранения

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 снарядов по Светлодарску в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил в Telegram штаб территориальной обороны ДНР. В результате обстрела один человек погиб, трое получили ранения. Глава Дебальцево Игорь Захаревич, в административном подчинении которого находится населенный пункт, сообщил, что удары пришлись по части города, а также по местной больнице.

ВФУ (вооруженные формирования Украины. — NEWS.ru) обстреляли Светлодарск, погиб один человек и еще три мирных жителя получили ранения, — сказано в сообщении.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнили, что погибла женщина. По данным ведомства, обстрел зафиксирован в 14:20 и велся из артиллерии калибра 155 мм.

Накануне два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ центра Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР). По данным СЦКК, огонь велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Выпущено четыре ракеты. По словам исполняющего обязанности мэра Лисичанска Андрея Скорого, атака предпринята по району с жилыми постройками, где нет военных. Несколько домов получили повреждения, а также здание котельной, отметил он.