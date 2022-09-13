Два человека погибли при обстреле Лисичанска

Фото: AFLO/Global Look Press

Высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS

Два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ центра Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР), передает ТАСС со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По данным ведомства, огонь велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущено четыре ракеты.

По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибли, один человек получил ранения), — говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности мэра Лисичанска Андрея Скорого, обстрел велся по району с жилыми домами, где нет военных. Несколько домов получили повреждения, а также здание котельной, отметил он.

Есть раненые, есть убитая, по крайней мере я знаю об одной женщине, и ранен мужчина, — сказал Скорый.

В начале сентября Скорый и советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев попали под обстрел бойцов ВСУ вблизи города. Киселев рассказал, что артиллерийские снаряды, выпущенные украинскими военнослужащими, приземлялись неподалеку, «по счастливой случайности» никто не пострадал.

Глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник ранее заявил, что вся территория ЛНР остается под контролем местных властей и Народной милиции республики. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что ВСУ захватили Лисичанск и Северодонецк. По его словам, это лишь «влажные мечты украинских чиновников».