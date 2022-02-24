Чехия приостановила выдачу виз россиянам и закрыла два консульства в России

Чехия закрывает два российских консульства в Карловых Варах и в Брно, а также чешские консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге на фоне эскалации ситуации на Украине, заявил премьер-министр страны Пётр Фиала. Прага отозвала своих послов из России и Белоруссии для консультаций, передаёт РИА Новости. Кроме того, Чехия приостановила выдачу виз российским гражданам.

Чехия решила закрыть у себя два российских консульства в Карловых Варах и Брно, а также собственные генконсульства в Петербурге и Екатеринбурге, — сообщает издание.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС могут обсудить введение персональных санкций против российского лидера. При этом было отмечено, что данная мера носит больше символический характер.

За введение более жёстких санкций в отношении России высказался президент Чехии Милош Земан. Он считает, что РФ следует отключить от международной платёжной системы SWIFT.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Также сообщалось, что ополченцы Луганской Народной Республики начали операцию по освобождению временно оккупированной киевской властью территории. В Народной милиции призвали военнослужащих ВСУ сложить оружие и не выполнять приказы командования.

При этом отмечается, что украинские военные от боестолкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции, заявили в ведомстве.