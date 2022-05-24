В Чехии выявлен первый случай заражения человека оспой обезьян

Фото Ji Chunpeng/XinHua/Global Look Press

Первый случай заражения человека оспой обезьян выявлен в Чехии, сообщил председатель республиканского Общества лечения инфекционных болезней Павел Длоуги, передаёт ТАСС. Информация о заражённых приходит из Австрaлии, Бельгии, Великобритании, Гeрмании, Испании, Италии, Канады, Португалии, США и других государств. В России случаи обезьяньей оспы не фикcировались.

В Чехии выявлен первый случай заражения оспой обезьян, — заявил Длоуги.

Он добавил, что пациент, которому поставили этот диагноз, находится в Центральном военном госпитале в Праге.

Оспа обезьян — вирусная инфекция, которая редко передаётся от человека к человеку. Обычно проходит в лёгкой форме, большинство людей выздоравливает в течение нескольких недель. Однако у некоторых людей может развиться тяжёлая форма заболевания. Инфекция может распространяться при тесном контакте с заражённым человеком, однако риск передачи её населению в целом очень низкий, отмечают эксперты.

Ранее в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказали, как можно не допустить заражения оспой обезьян. Для этого нужно избегать контактов с животными, которые могут быть переносчиками вируса, в частности с грызунами. Также важно употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.