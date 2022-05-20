В «Векторе» объяснили, как не заразиться оспой обезьян ГНЦ «Вектор» призвал не контактировать с грызунами для профилактики оспы обезьян

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Чтобы не допустить заражения оспой обезьян, необходимо избегать контактов с животными, которые могут быть переносчиками вируса, в частности с грызунами, сообщили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Также, по словам ученых, которые приводит РИА Новости, важно употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения.

Следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно с грызунами и больными или мертвыми животными. Это наиболее актуально для ряда стран в Африке, где оспа обезьян является эндемичной, — сказали в ГНЦ «Вектор».

Специалисты уточнили, что первичное заражение происходит при прямом контакте с кровью, биожидкостями или поражениями кожи и слизистых оболочек инфицированных животных.

Ранее в «Векторе» заявили, что вакцина против натуральной оспы эффективна и против оcпы обезьян. В центре добaвили, что так как риск завоза инфекции в Россию низкий, в наcтоящее время ее используют только для медиков, которые могут подвергатьcя высокому риску заражения.

Случаи заражения оспой обезьян уже были выявлены в Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Британии, Швеции, Испании, Австралии и Канаде.