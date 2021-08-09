Чехия не поддержала идею ЕС отказаться от автомобилей на бензине

Власти Чехии критически относятся к идее руководства Евросоюза о запрете выпуска автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Об этом в своём аккаунте в Twitter сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

По мнению Бабиша, такая инициатива Евросоюза «не является хорошей идеей».

Мы серьёзно относимся к изменению климата, но не хотим вводить экологические налоги и не хотим также прекращения выпуска всех автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, как это замышляет Брюссель, чтобы мы все имели только электромобили, — написал Бабиш.

Евросоюз в июле текущего года предложил масштабный план действия для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году. Среди предлагаемых мер — запрет выпуска с 2035 года автомобилей на традиционном топливе, если выбросы подобных транспортных средств будут отличаться от нулевых.

Ранее сообщалось, что на презентации книги премьер-министра Чехии Андрея Бабиша один из зрителей бросил в него яйцо. В результате испачканы оказались сам премьер и несколько человек, стоявших рядом с ним. Хулиган задержан.