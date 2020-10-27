Charlie Hebdo разместил на обложке карикатуру на Эрдогана

https://static.news.ru/photo/f1541fc6-1892-11eb-8762-fa163e074e61_660.jpg Фото: tccb.gov.tr

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на обложке нового номера карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Фотография номера, который должен выйти 28 октября, размещена на официальной странице издания в Twitter.

На карикатуре Эрдоган изображён в нижнем белье. Он поднимает подол чадры некой женщины. У картинки также есть подпись: «Эрдоган в личной жизни очень игрив».

Журнал с карикатурой на турецкого президента выйдет в дни нарастающих дипломатических разногласий между Францией и Турцией.

Ранее Париж отозвал из Турции своего посла после резких высказываний Эрдогана о президенте Эммануэле Макроне, которому турецкий лидер посоветовал «проверить психику» из-за его высказываний на фоне скандала с карикатурами на пророка Мухаммеда. Кроме того, французская сторона потребовала от Евросоюза принять санкции в отношении Турецкой Республики.

Ранее ряд исламских стран объявили бойкот французским товарам из-за заявления Макрона по поводу карикатур на пророка Мухаммеда. Как сообщал NEWS.ru, президент Франции ранее сказал, что в стране не откажутся от публикации карикатур на пророка, а также предложил создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого необходимо освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.