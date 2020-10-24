В исламских странах объявили бойкот французским товарам

Торговые сети в Катаре и Кувейте объявили бойкот товарам из Франции после заявления президента страны Эммануэля Макрона по поводу карикатур на пророка Мухаммеда.
К бойкоту может присоединиться Иордания. Там уже звучат соответствующие призывы,
Ранее французский лидер заявил, что в стране не откажутся от публикации карикатур на пророка. Кроме того, он предложил создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого необходимо освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.
В середине октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин был убит и обезглавлен преподаватель истории, географии и обществознания Самюэль Пати. Совершил преступление 18-летний уроженец Москвы Абдулак Анзоров. Он распространил в соцсетях фото жертвы и оставил аудиозапись, в которой заявил, что убийство является местью за пророка. На уроке, посвящённом свободе слова в стране, Пати собирался продемонстрировать карикатуры на Мухаммеда, которые несколько лет назад были опубликованы французским журналом Charlie Hebdo.
Как писал NEWS.ru, заявлением Макрона о мусульманах возмутился президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам, французский лидер нуждается в лечении психики.