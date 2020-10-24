Эрдоган снова посоветовал Макрону «проверить психику»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на отзыв посла Франции из Турции. Он снова заявил, что французскому коллеге Эммануэлю Макрону следует «пройти психиатрическое обследование».
Турецкий политик уверен, что Макрон «днями и ночами» думает о нём.
Макрон одержим днями и ночами мыслями об Эрдогане, поэтому ему действительно необходимо пройти психиатрическое обследование, — передаёт «Интерфакс».
Накануне турецкий лидер Реджеп Эрдоган посоветовал коллеге из Франции «лечить психику» после идеи Макрона о «просвещённом исламе».
По мнению Анкары, глава государства не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране. В Париже решительно осудили высказывание и отозвали своего посла из Анкары для консультаций, писал NEWS.ru.