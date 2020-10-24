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Эрдоган снова посоветовал Макрону «проверить психику»

17:59, 25 октября 2020
Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на отзыв посла Франции из Турции. Он снова заявил, что французскому коллеге Эммануэлю Макрону следует «пройти психиатрическое обследование».

Турецкий политик уверен, что Макрон «днями и ночами» думает о нём.

Макрон одержим днями и ночами мыслями об Эрдогане, поэтому ему действительно необходимо пройти психиатрическое обследование, — передаёт «Интерфакс».

Накануне турецкий лидер Реджеп Эрдоган посоветовал коллеге из Франции «лечить психику» после идеи Макрона о «просвещённом исламе».

По мнению Анкары, глава государства не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране. В Париже решительно осудили высказывание и отозвали своего посла из Анкары для консультаций, писал NEWS.ru.

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