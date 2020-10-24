Эрдоган снова посоветовал Макрону «проверить психику»

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Папа римский Франциск назначил 13 новых кардиналов. Один из них — 72-летний Уилтон Грегори — стал первым в истории афроамериканцем, занявшим этот пост.

Об этом сообщает телеканал NBC. Ранее в Ватикане уже были чернокожие кардиналы, однако все они были священнослужителями из Африки. Грегори известен тем, что выступал в поддержку ЛГБТ-сообщества. После официальной церемонии...