CERN объявила о приостановке статуса страны-наблюдателя для России

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) приостановила статус страны-наблюдателя для России на неопределённый срок. Данное решение принято Советом CERN в ходе внеочередной сессии 8 марта и связано с ситуации на Украине, сообщается на сайте организации.

Статус наблюдателя Российской Федерации приостановлен до дальнейшего уведомления, — говорится в тексте.

Кроме того, Совет CERN объявил о том, что организация не станет участвовать в новых программах сотрудничества с Россией и будет соблюдать все введённые в отношении РФ санкции.

В то же время отмечается, что CERN будет заниматься продвижением инициатив по поддержке украинских сотрудников и украинской науки в сфере физики и высоких энергий.

Как сообщалось ранее, в Европейском союзе планируют одобрить новый пакет санкций против РФ, который затронет разные сферы, в том числе сферу морских технологий. Новый пакет рестрикций также коснётся российских портов и кораблей.