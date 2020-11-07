Церемония прощания с погибшими в теракте прошла в Ницце

Национальная церемония прощания с погибшими при атаке на церковь прошла во французской Ницце. На мероприятие пришли как родственники погибших, так и представители власти, в том числе бывший президент страны Николя Саркози.
Мы знаем этого врага. Он не только известен, но мы знаем его имя: радикальный исламизм, политическая идеология, которая уродует мусульманскую религию, искажая её тексты, догмы, заповеди, чтобы навязать своё господство посредством мракобесия и ненависти, — сказал в ходе своего выступления премьер-министр Франции Жан Кастекс.
Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, затем военный оркестр исполнил «Марсельезу». Жертвы нападения посмертно получили Национальные медали жертв терроризма, а силовики, которые остановили нападавшего, были удостоены Ордена Почётного легиона.
В связи с пандемией коронавируса мероприятие проходило с соблюдением социальной дистанции,
Утром 29 октября в Ницце молодой мужчина с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Полицейские применили оружие и ранили нападавшего. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что задержанный молодой человек является сторонником радикальных течений ислама. Произошедшее градоначальник