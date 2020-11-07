Церемония прощания с погибшими в теракте прошла в Ницце

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Национальная полиция Украины возьмёт под охрану все представительства Азербайджана и Армении в стране после обстрела консульства в Харькове.

Ранее стало известно, что консульство Азербайджана в Харькове обстреляли неизвестные. Инцидент произошёл в ночь на 7 ноября, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики. Там уточнили, что пострадавших нет. В МИД республики...