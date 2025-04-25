Бывший депутат Рады объяснил, почему Кличко выступил против Зеленского Экс-депутат Рады Олейник: Кличко ориентируется на ФРГ по украинскому кризису

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко занял противоречащую курсу президента Украины Владимира Зеленского позицию из-за тесных связей с Германией, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Кличко действует в интересах ФРГ, где у него сосредоточены активы и, вероятно, имеется гражданство.

Во-первых, Кличко ориентирован на Германию всегда. Там его имущество. Я думаю, у него там и гражданство, и так далее. И Германия, и Франция уже начали давать такие сигналы, что надо на территориальные уступки соглашаться, именно на те предложения, которые делает [президент США] Дональд Трамп. И поляки уже, президент страны Анджей Дуда тоже говорит, что так и надо. Ну и Кличко как человек, который является игроком команды Запада, — пояснил Олейник.

Он напомнил, что еще в 2014 году Берлин рассматривал Кличко в качестве потенциального президента Украины. Сейчас, по его мнению, заявления мэра Киева направлены на то, чтобы переложить ответственность за провалы в украинском конфликте на Зеленского, особенно на фоне предстоящих выборов в стране.

Кличко рассматривался в 2014 году, Германия пыталась его кандидатуру продвинуть на президента Украины, потом сошлись на [экс-президенте Украины] Петре Порошенко. И сейчас, я думаю, они пытаются удержать позиции. Заявление он сделал очень интересно. Не нам надо соглашаться, а Зеленскому надо соглашаться. А ведь вопрос территории — это вопрос всех граждан Украины, в том числе и Кличко. Поэтому он должен был правильно сформировать мысль, что нам надо соглашаться, а так надо Зеленскому. То есть они пытаются сегодня весь негатив этого конфликта списать на Зеленского, — резюмировал Олейник.

Ранее Кличко заявил, что в рамках мирного процесса Украине придется отказаться от территорий. По его мнению, в текущих условиях у Зеленского не будет иного выбора.

До этого депутат Верховной рады Виктория Сюмар заявила, что Кличко хотят лишить поста и поставить на его место главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. По ее словам, украинские власти уже разработали соответствующую схему.