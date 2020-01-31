https://static.news.ru/photo/8db41ed0-4462-11ea-8df9-fa163e074e61_660.jpg Виктор Шокин Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Экс генеральный прокурор Украины Виктор Шокин рассказал, что 10 сентября 2019 года его отравили ртутью. По его словам, инцидент произошёл в Греции.

Врачам удалось поставить диагноз только позднее, во время лечения в Австрии, передаёт ТНС.

У меня было две остановки сердца. Для того чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провёл восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново, — поделился он.

Он считает, что в настоящий момент почти здоров. Несмотря на это, последний анализ, проведённый 12 декабря 2019 года, показал 7,1% содержания ртути в его крови.

Я узнал, что способы отравления ртутью очень разные — можно отравиться и парами ртути, и другими путями. Как мне говорили знакомые в СБУ (Службе безопасности Украины. — NEWS.ru), такой способ отравления несколько устаревший, но ещё имеет место его применение порой, — заявил он.

Как ранее писал NEWS.ru, в Ленинградской области дети отравились конфетами с метадоном. Инцидент произошёл в деревне Гарболово. Источник, знакомый с ситуацией, утверждал, что дети съели сладости, которыми их угостил одноклассник из приёмной семьи. После этого четырёх детей госпитализировали с болью в животе и головокружением.