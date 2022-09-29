Бывшая жена британца отреагировала на его расставание с украинской беженкой

Фото: Sofiia Karkadym / Соцсети

Бывшая жена британца Энтони Гарнетта, который расстался с украинской беженкой Софией Каркадым, отреагировала на распад отношений экс-супруга с 22-летней девушкой, пишет газета The Daily Mail. 28-летняя Лорна Гарнетт обрадовалась расставанию, но заявила, что не планирует мириться с бывшим мужем. Женщина при этом добавила, что уважает Энтони как отца своих детей.

Им тоже было нелегко, и я надеюсь, что теперь, когда Энтони прозрел и бросил ее, всё уляжется, — рассказала Лорна.

Британка добавила, что Каркадым увлекается алкоголем и допустила, что она могла угрожать жизни Гарнетт. По ее словам, она до сих пор пытается «оправиться от всего этого» и понять, как впустила Каркадым в собственный дом.

В Великобритании полиция ранее арестовала украинскую беженку Софию Каркадым после попытки ворваться в дом бывшего бойфренда и местного жителя Энтони Гарнетта. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов соседей, которые услышали крики девушки возле дома Гарнетта. Полицейские обнаружили её в кустах в попытке спрятаться от блюстителей закона.

Сама девушка обвинила бывшего возлюбленного во лжи и отметила, что никогда не угрожала британцу. По ее словам, пара рассталась из-за действий бывшей супруги Гарнетта.