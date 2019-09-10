В испанском городке Орче в 60 км от Мадрида бык насмерть забодал 82-летнего мужчину. Инцидент произошёл на фестивале во время забега животных в поле.
Бык нанёс пожилому мужчине удары в область живота и бёдер. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его врачам не удалось, пишет The Guardian. Как отмечается, за забегом мужчина наблюдал с некоторого расстояния, однако это его не спасло.
Я увидел его лишь тогда, когда он уже был на земле. Это было ужасно, — рассказал мэр Орче Хуан Мануэль Мораль.
Несмотря на смерть зрителя, 10 и 11 сентября в городе в рамках фестиваля будут проведены забеги быков. Инцидент стал вторым подобным за последние пару недель. 29 августа в городе Куэльяр бык убил 62-летнего зрителя.
Ранее News.ru сообщал, что в Испании из-за дождя во время забега быки затоптали четырёх человек. Все пострадавшие были госпитализированы с ушибами.