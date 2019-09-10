https://static.news.ru/photo/85928664-d393-11e9-9864-fa163e074e61_660.jpg Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В испанском городке Орче в 60 км от Мадрида бык насмерть забодал 82-летнего мужчину. Инцидент произошёл на фестивале во время забега животных в поле.

Бык нанёс пожилому мужчине удары в область живота и бёдер. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его врачам не удалось, пишет The Guardian . Как отмечается, за забегом мужчина наблюдал с некоторого расстояния, однако это его не спасло.

Я увидел его лишь тогда, когда он уже был на земле. Это было ужасно, — рассказал мэр Орче Хуан Мануэль Мораль.

Man gored to death by bull in Spanish festival https://t.co/sL3gwx7YQX — ABS-CBN News Channel (@ANCALERTS) September 10, 2019

Несмотря на смерть зрителя, 10 и 11 сентября в городе в рамках фестиваля будут проведены забеги быков. Инцидент стал вторым подобным за последние пару недель. 29 августа в городе Куэльяр бык убил 62-летнего зрителя.

Ранее News.ru сообщал, что в Испании из-за дождя во время забега быки затоптали четырёх человек. Все пострадавшие были госпитализированы с ушибами.