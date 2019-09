Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бык нанёс пожилому мужчине удары в область живота и бёдер. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его врачам не удалось, пишет The Guardian . Как отмечается, за забегом мужчина наблюдал с некоторого расстояния, однако это его не спасло.