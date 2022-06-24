Бургомистр Берлина полчаса разговаривала с поддельным Кличко Бургомистр Берлина Гиффай полчаса разговаривала с поддельным мэром Киева Кличко

Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/Global Look Press

Виталий Кличко

Бургомистр Берлина Франциска Гиффай 24 июня в течение 30 минут разговаривала с человеком, выдававшим себя за мэра Киева Виталия Кличко. В конце концов тема разговора вызваал асомнения у немецкой стороны и диалог был прерван. Об этом сообщила сенатская канцелярия немецкой столицы.

Ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина. Разговор был прерван преждевременно, — говорится в сообщении.

Подозрение нецемкой стороны о том, что человек, участвовавший в разговоре с бургомистром, был не Виталием Кличко позднее подтвердил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник

По данным газеты Tagesspiegel, говоривший с Гиффай мужчина на экране «выглядел как настоящий Виталий Кличко», хотя на самом деле это был мошенник.

Сам мэр Киева сообщил изданию Bild, что в пятницу не участвовал в разговоре с бургомистром Берлина. Издание при этом утверждает, что некто, выдававший себя за Кличко, разговаривал с мэром Мадрида.

Ранее сообщалось, что Варшавский городской совет присвоил звание почетного гражданина Варшавы мэру Киева Виталию Кличко. Кроме него такое звание было присвоено бывшему мэру столицы Польши Ханне Гронкевич-Вальц.