Долой киберневежество: ЕС построит спецбункер для защиты от русских Комната для переговоров будет полностью отключена от интернета, а внутренняя конференц-связь ограничена кабинками переводчиков

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«Шпионаж, как и проституция, — одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии», — заявил когда-то президент РФ Владимир Путин. Нарастающее противостояние Москвы и Запада, похоже, сподвигло европейцев доказать российскому лидеру обратное, по крайней мере в области разведки. В ЕС опасаются, что Кремль подслушивает их разговоры, поэтому Брюссель не пожалел около €8 млн на строительство специального бункера с сертифицированной НАТО изоляционной клеткой, который должен помочь им уберечь важные секреты от «российской, китайской или любой другой разведки», сообщает издание EUobserver, ссылаясь на документы по проекту. Идея пришлась европейцам настолько по вкусу, что многие задумались: а почему на это решились только сейчас?

Главной особенностью нового подземного комплекса станет система безопасности. Отдельно оборудованная комната для переговоров будет полностью отключена от интернета, а внутренняя конференц-связь ограничена лишь кабинками для переводчиков с большими экранами и микрофонами. Всего секретное помещение сможет вместить в себя лишь около 100 человек, чтобы «снизить риск разглашения секретных сведений». Интересно, что сейчас в ЕС 27 членов, а новое сооружение рассчитано на 34 высокопоставленных представителя, такое же число их помощников, а также — на протокольный, технический и обслуживающий персонал. По всей видимости, Брюссель оставил места для новых членов, что наводит на мысль о расширении ЕС в ближайшее время.

Проход каждого из посетителей будет осуществляться по традиционным стандартам безопасности — без телефонов, ноутбуков, умных часов и других гаджетов. Для всех личных вещей снаружи поставят звуконепроницаемые шкафчики. Каждый, даже официант или уборщик, должен иметь допуск безопасности категории SECRET EU и обязан внятно объяснить необходимость своего присутствия. Такие меры необходимы, чтобы давать посетителям доступ к секретной информации, критически важной для существования Евросоюза.

Всю территорию бункера станут регулярно проверять на наличие подслушивающих устройств как до, так и после встреч. Проверят в том числе и предметы декора, включая посуду, а ее там будет много — по данным EUobserver, внутри бункера для лидеров стран ЕС обеспечат все условия для ВИП-комфорта, включая изысканную кухню.

По планам ЕС, секретный объект должен быть готов к 2024 году. Точное место еще не определено, но, вероятно, он будет располагаться в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где сегодня уже проводятся различные мероприятия и саммиты. Впрочем, европейцы надеются, что строительство такого сооружения поможет не просто сохранить в тайне все обсуждения, но и начать «большую перезагрузку европейской безопасности».

Бункер должен быть символом нового мышления и снятия завесы невежества, за которой находились институты ЕС, когда речь шла об угрозе кибершпионажа, — сказал либеральный член Европарламента Барт Грутуис.

К таким радикальным действиям европейские власти прибегли из-за участившихся случаев кибернападений. По общей статистике, за последние три года число атак национальных государств на ЕС увеличилось в 10 раз. А в последние месяцы европейские высокопоставленные чиновники были шокированы серией инцидентов со взломом мобильных телефонов, связанных со шпионскими программами, такими как программное обеспечение Pegasus израильского производства. Оно было обнаружено на телефонах премьер-министра Испании Педро Санчеса и, по данным Reuters, у высокопоставленных чиновников Еврокомиссии.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, в склонности к шпионажу Евросоюз подозревает не только Россию, но также Китай и Израиль. Однако единственным основанием для выделения средств на строительство бункера названа угроза с российской стороны — на фоне последних событий обвинения в хакерских атаках в адрес Москвы стали нормой для западных властей.

Евросоюз уже давно оказывает давление на Бельгию с требованием ужесточить законы о шпионаже и не оставлять его безнаказанным. Помимо строительства подземного комплекса европейцы также пытаются усовершенствовать возможности разведки. По словам источников в бельгийской секретной службе, недалеко от здания НАТО есть несколько пустых домов, где разведслужбы проводят специальные учения. У одной команды есть 24 часа, чтобы разместить как можно больше жучков, а у другой — столько же времени, чтобы найти их.

Эстонцы справляются лучше всех, но никто никогда не находит все устройства, — сообщило осведомленное лицо газете The Times.

Впрочем, бункер лишь наиболее показательный элемент одного из главных в последние годы трендов Евросоюза — создания надежной системы кибербезопасности. Системы, предотвращающие стороннее вмешательство, должны быть интегрированы во все цепочки передачи важной информации, в особенности — в сферах внутренней торговли, работы правоохранительных органов, обороны и дипломатии. Об этом говорится в концепции формирования «цифрового будущего Европы» на 2019–2024 годы.

Как заявил ранее в связи с этим верховный представитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель, «благодаря стратегии ЕС активизируется, чтобы защитить свои правительства, граждан и бизнес от глобальных киберугроз и обеспечивать лидерство в киберпространстве, гарантируя, что каждый может воспользоваться преимуществами интернета и технологий».