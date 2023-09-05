Букмекерская компания PariMatch потребовала от Украины отменить санкции РБК-Украина: PariMatch подала в суд на Зеленского с требованием отменить санкции

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Букмекерская компания PariMatch подала в суд на украинского президента Владимира Зеленского с требованием отменить санкции, наложенные на нее Киевом за связи с Россией и Белоруссией, сообщает РБК-Украина. По данным издания, рассмотрение иска в суде назначено на 5 сентября.

Иск подан от имени кипрской Weplay Media Holding Limited, на которую зарегистрирован торговый знак PariMatch. Ответчиком по иску выступает лично президент Владимир Зеленский, — отмечается в сообщении.

Букмекерская компания уверяет, что после начала спецоперации РФ на Украине она прекратила «сотрудничество с российскими резидентами и принимает все возможные меры для прекращения использования ее продуктов» в России.

Под украинские санкции PariMatch попала в марте 2023 года, когда Киев ввел ограничения в отношении некоторых букмекерских контор из России.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской государственной лотереи «Спортлото», ряда букмекерских контор и физических лиц из России. В общей сложности ограничительные меры коснулись 287 юридических и 120 физических лиц. Под санкции попали, в числе прочих, российские букмекерские конторы «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет» и другие.