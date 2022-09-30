«Будут взрывать»: политолог предсказал угрозу «Турецкому потоку» Политолог Гулиев: «Турецкому потоку» грозит опасность из-за начала инфраструктурной войны

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

«Турецкому потоку» грозит опасность, так как начинается инфраструктурная война, заявил заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО кандидат экономических наук Игбал Гулиев. В разговоре с РИАМО политолог также отметил, что долгосрочная остановка «Северного потока» приведет к еще большему энергетическому кризису и повышению биржевых цен на газ в странах Европы, а Россию продолжат обвинять во всех бедах мировой энергетики.

Начинается инфраструктурная война, и будут взрывать «Турецкий поток», поэтому нужно организовать патрулирование российскими и турецкими военными кораблями с целью охраны «Турецкого потока», — считает политолог.

Гулиев отметил, что обвинения Запада в подрыве газопровода в адрес РФ являются абсурдными. По словам эксперта, Россия не стала бы совершать диверсии.

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ранее заявил, что газопровод из России в Турцию через Черное море обеспечивает газом не только саму Турцию, но и страны Европы, а потому они должны быть благодарны Анкаре. По его словам, на сегодняшний день «Турецкий поток» является ключевой газовой артерией для европейских государств. Также Путин добавил, что в отличие от других путей поставок газа «Турецкий поток» всегда работал исправно, ритмично и без сбоев. В этом, по его мнению, также заслуга Эрдогана и его политики.