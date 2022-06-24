Появилась информация, что командование ВСУ отдало приказ военным об отходе с удерживаемых позиций в сторону Краматорска, однако выполнить его не удастся, заявил NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин. По его словам, все маршруты контролируются Народной милицией ДНР.
Как говорят местные (из ДНР. — NEWS.ru), единственная возможность для отхода вэсэушников — это лесополоса и проселочные дороги. Эти маршруты на данный момент контролируются Народной милицией ДНР, которая элементарно не позволит совершить данный маневр. Так что в ближайшее время стоит ожидать волны массовой сдачи в плен укровояк, — заявил Литовкин.
Украинская сторона, в свою очередь, утверждает об отходе своих подразделений из Горского и Золотого и заявляет, что информация о массовой сдаче в плен не соответствует действительности.
Ранее источник, близкий к Народной милиции ЛНР, рассказал, что за последние два дня украинская армия потеряла более тысячи человек убитыми в районе Лисичанска, а также в котле у населённых пунктов Горское и Золотое. Еще около 800 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Накануне представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко предположил, что тeрритория республики может быть полностью освобождена от ВСУ уже в ближайшее врeмя.