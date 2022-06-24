Александр Чеков

«Будет массовая сдача в плен»: эксперт о положении дел в Лисичанске Аналитик заявил, что военнослужащие ВСУ в Лисичанске сдадутся в плен

24 июня 2022 в 15:20 Автор: Владимир Меркулов, Александр Чеков

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР