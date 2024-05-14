Буданову припомнили, кто курировал «проект в сфере безопасности» в Харькове Коц напомнил, что «проект в сфере безопасности» в Харькове обсуждали с Будановым

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в Telegram-канале скриншот прошлогодней новости об обсуждении «проекта в сфере безопасности» в Харьковской области. В сообщении, датированном апрелем 2023 года, говорится, что его обсудили глава ГУР Украины Кирилл Буданов и глава Харьковской ОВА Олег Синегуб. «Проект будет реализован», говорилось в публикации.

Следом за этим военкор приводит новую цитату Буданова, где он называет нынешнюю ситуацию на Харьковском направлении критической. Руководитель ГУР констатирует, что у Украины «больше нет никого в резерве».

Не реализовали «проект в сфере безопасности». А сам на [министра обороны Украины Александра] Сырского кивает, — пишет журналист.

Британский эксперт Александр Меркурис ранее назвал наступление российских войск на Харьков ответом на санкционированные президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ГУР Кириллом Будановым обстрелы Белгорода. Он считает, что виновники изменения ситуации на фронте «совершили глупость». Киевским властям было выгодно, чтобы на этом направлении со стороны России не было активности, отметил он. Однако теперь Украине приходится тратить и без того ограниченные ресурсы для обороны.