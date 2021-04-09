Британский журналист обвинил Маркл в клевете на королевскую семью

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Нашумевшее интервью американской журналистки Опры Уинфри с герцогиней Меган Маркл и её мужем принцем Гарри вызвало широкий резонанс в обществе и практически раскололо королевскую семью Великобритании. Бывший ведущий шоу «Доброе утро, Британия!» Пирс Морган опроверг ряд заявлений Маркл в эфире Fox News. По его словам, она позволила себе около 17 ложных или преувеличенных высказываний.

Я стал свидетелем крайне неискренней клеветы на королевскую семью, королеву [Великобритании Елизавету II], монархию и, откровенно говоря, на Британию, мою страну. Я до сих пор не верю ни одному слову из того, что они говорят (принц Гарри и Меган Маркл. — NEWS.ru), — цитирует Моргана портал «Экономика сегодня».

По его словам, женщина, кроме информации о своём бракосочетании, солгала о расизме в Букингемском дворце и о том, что её сын Арчи якобы лишился титула, однако по закону сын внука Елизаветы II не может стать принцем по праву рождения.

Пирс отметил и ещё одну неправду — Маркл считает, что до знакомства с Гарри ничего не знала о королевской семье и не интересовалось её жизнью, но это опровергли друзья актрисы. В окружении Меган рассказали, что она всегда хотела выйти замуж за богатого британца.

Как ранее писал NEWS.ru, отец герцогини Сассекской Томас Маркл захотел дать интервью американской телеведущей Опре Уинфри и рассказать о причинах напряжённых отношений с дочерью. Мужчина приехал к дому ведущей в калифорнийском городе Монтесито и передал ей через службу безопасности записку. В ней он заявил, что намерен рассказать свою версию конфликта с Меган Маркл, с которой перестал общаться три года назад.