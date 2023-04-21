Британский вице-премьер подал в отставку Британский вице-премьер Рааб ушел в отставку из-за неподобающего поведения в отношении подчиненных

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доминик Рааб

Британский вице-премьер Доминик Рааб подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении в отношении подчиненных, передает Sky News. Он принял это решение после публикации доклада, подготовленного по итогам расследования королевского адвоката Адама Толли.

Доминик Рааб подал в отставку после обвинений в том, что он издевался над сотрудниками, работая министром в разных ведомствах, — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что сотрудники Рааба жалуются на него из-за агрессивного поведения и проявления грубости. Газета The Sunday Times сообщила, что Толли представил соответствующий доклад премьер-министру Риши Сунаку еще 30 марта.

По неофициальным данным, подчиненные Рааба подали 24 жалобы. По официальным сведениям, насчитывается восемь жалоб. Они охватывают период с июля 2018 года по сентябрь 2022-го. Некоторые подчиненные британского министра юстиции рассказали, что боялись руководителя настолько, что плохо себя чувствовали накануне встречи с ним, а некоторые работники даже задумывались о суициде. Вице-премьер, в свою очередь, заявил, что всегда был против проявления агрессии на работе.