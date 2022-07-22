Британский подросток стал видеть галлюцинации и бояться слежки после COVID

Фото: Tejas Sandhy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский подросток стал видеть галлюцинации после выздоровления от COVID-19, сообщает RTVI со ссылкой на американский научный журнал. У 16-летнего мальчика развился острый психоз, он начал считать себя суперменом и бояться слежки правительства. При этом, по словам родителей, раньше их сын не сталкивался с психическими проблемами.

Парень начал говорить о том, что у него из головы удалили «информационную систему», а правительство за ним охотится. Также начались слуховые и визуальные галлюцинации, подросток начал общаться с персонажами компьютерной игры и печатать руками по воздуху.

Патофизиология психоневрологических осложнений после SARS-CoV-2 неизвестна. Возможно, что психозы возникают, как воспалительный ответ, который высвобождает чрезмерное количество цитокинов. Этот цитокиновый шторм может вызвать состояние гиперкоагуляции и последующие ишемические события в центральной нервной системе могут играть свою роль в возникновении психоневрологических симптомов. Однако, наш пациент не страдал гипоксией и не имел повышенных воспалительных маркеров, — проанализировали состояние пациента врачи.

В свою очередь психиатр из Университета Дьюка Джонатан Комисар, регулярно сталкивающийся с психозами у больных коронавирусом, назвал случай весьма редким. По его словам, каждому беспокоиться о развитии психоза после коронавируса не стоит.

Врач Давид Бергман ранее объяснил, какие последствия ждут организм человека, если тот не будет спать до семи дней. По его словам, симптомы, полученные в результаты недосыпа, похожи на те, что появляются при болезни Альцгеймера. Специалист отметил, что один день без сна негативно сказывается на концентрации внимания и у человека появляется эффект «легкого опьянения». После пяти суток без сна мозг начинает автоматически отключаться.