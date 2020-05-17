Британские врачи рассказали об опасениях за своё здоровье из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/548049c2-98d1-11ea-aae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/Global Look Press

Почти половина медиков в Соединённом Королевстве, работающих в период пандемии коронавируса, опасается за своё здоровье. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Королевским колледжем врачей.

48% из 1582 респондентов поделились, что обеспокоены или очень обеспокоены своим здоровьем. Среди темнокожих врачей, медиков-азиатов и представителей этнических меньшинств этот показатель составляет 76%, отмечается в пресс-релизе.

Как писал NEWS.ru, в Великобритании жертвами коронавирусной инфекции стали 34 636 человек. Специалисты предупредили, что проживающие в стране темнокожие люди, этнические индийцы, бангладешцы и пакистанцы имеют гораздо больше шансов умереть от COVID-19, чем люди европейского происхождения.