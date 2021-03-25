Британские СМИ извинились перед Абрамовичем за слова о яхте Путина

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Три британских издания принесли извинения российскому миллиардеру Роману Абрамовичу и написали опровержения своих материалов о нём.

Ранее Абрамович подал в суд на одну из крупнейших в мире издательских компаний HarperCollins. Она в 2020 году выпустила книгу «Люди Путина», в которой, по мнению Абрамовича, содержатся ложные и клеветнические заявления о нём.

Книгу написала прожившая 16 лет в России бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Российский миллиардер пытался договориться с издательством без суда. Ему была предоставлена подробная информация, касающаяся различных ложных утверждений об Абрамовиче в книге. Однако эти действия не увенчались успехом.

Газета The Independent уже извинялась перед Абрамовичем. Это пришлось сделать за публикацию, в которой говорилось, что он является хранителем незаконных средств руководства РФ и должен быть подвергнут санкциям, писал NEWS.ru.