Британские посольство в Стокгольме оцепили из-за конверта с порошком

https://static.news.ru/photo/1596d8b6-fe61-11ea-a2d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Возле посольства Великобритании в Швеции нашли конверт с неизвестным порошком. Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание.

Информация о находке поступила в полицию в 12:00 по местному времени (13:00 по Москве). В настоящий момент предмет осматривают взрывотехники, передаёт Aftonbladet.

На месте находится несколько полицейских патрулей, и взрывотехники изучают предмет, – рассказала представитель местной полиции Хелена Бустрём Томас.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники полиции Берлина получили информацию о задымлении в здании российского посольства. К дипмиссии подъехали несколько пожарных машин.