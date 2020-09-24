Британские посольство в Стокгольме оцепили из-за конверта с порошком

Возле посольства Великобритании в Швеции нашли конверт с неизвестным порошком. Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание.
Информация о находке поступила в полицию в 12:00 по местному времени (13:00 по Москве). В настоящий момент предмет осматривают взрывотехники,
На месте находится несколько полицейских патрулей, и взрывотехники изучают предмет, – рассказала представитель местной полиции Хелена Бустрём Томас.
Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники полиции Берлина получили информацию о задымлении в здании российского посольства. К дипмиссии подъехали несколько пожарных машин.
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