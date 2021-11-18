В Европе заявили о превосходстве российской армии над британскими ВС

Журналисты британского интернет-портала Express подготовили статью о военной мощи Москвы и Лондона. В материале сравнили количество военной техники и личного состава армий на основе рейтинга Global Firepower. Полученные данные удивили авторов материала, так как российские вооружённые силы опередили британские практически по всем показателям.

Пользователи Сети оценили публикацию. Один из них отметил , что России для завоевания Британии не понадобятся военные технологии, «хватит и лодок с водными мотоциклами».

Зачем вообще рассуждать о каком-либо конфликте? По сравнению с Россией мы ничто. Давайте сотрудничать с могущественными странами, а не ругаться с ними. Строить мосты, думаю, гораздо лучше, чем сжигать их, — призвал другой юзер.

Один из читателей, который признался в том, что является бывшим военнослужащим, заявил, что у Британии «нет солдат в таком количестве и такого качества, чтобы хоть как-то побеспокоить Россию».

Короче говоря, это и есть причина, по которой мы являемся членом НАТО. Дурацкое сравнение, — резюмировал другой комментатор.

Ранее поводом для обсуждения британских военных стала публикация в газете Mirror, где со ссылкой на источники говорилось о готовности Лондона перебросить до 600 бойцов сил спецназначения на Украину из-за опасений о якобы готовящемся вторжении России. Эта новость была встречена в Киеве с эйфорией.

При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес и его украинский коллега Алексей Резников заявили о своём нежелании быть враждебно настроенными к России. Впрочем, они высказали озабоченность «активностью» Москвы на границе с Украиной.