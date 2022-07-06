Британская разведка указала место следующего крупного сражения на Украине Британская разведка сочла, что следующим крупным сражением на Украине станет битва за Славянск

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Следующим крупным сражением в Донбассе может стать битва за Славянск, считает британская разведка. По ее данным, российские войска сейчас находятся примерно в 16 км от этого города. Отмечается, что большая часть оставшихся формирований Восточной и Западной групп ВС РФ были переброшены на Изюмское направление.

Продолжая укреплять свой контроль над Лисичанском и Луганской областью, РФ перебросила на Изюмское направление большую часть оставшихся частей Восточной и Западной групп войск, — говорится в сообщении военной разведки Великобритании в Twitter.

Отмечается также, что за последнюю неделю российские силы «продвинулись еще на 5 км в сторону Славянска» по главной трассе E40 от Изюма.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что армия России продолжит наступать в направлении Славянска, Краматорска, Северска и Бахмута. Он отметил, что российские военные также могут двинуться в сторону Авдеевки и Марьинки, контроль над которыми позволит прекратить обстрелы Донецка и соседних городов.