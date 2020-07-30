Британка чуть не лишилась жизни из-за недолеченного зуба

https://static.news.ru/photo/a15c7128-d286-11ea-8bc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Многодетная мать Ребекка Далтон из Великобритании едва не погибла из-за воспаления зуба мудрости. Небольшой абсцесс распространился на другие органы, однако женщина об этом даже не подозревала.

35-летняя Далтон обратилась к стоматологу в декабре 2019 года. Тот посоветовал удалить зуб, однако британка решила отложить эту операцию, так как на тот момент была беременна. В качестве временной меры она пропила курс антибиотиков, а после того, как симптомы были устранены, решила, что справилась с проблемой, сообщает The Sun.

Однако уже в марте её стало хуже, и она была экстренно госпитализирована. Медики установили, что инфекция распространилась на сердце, печень и мозг. Из-за повышенного давления на переднюю часть мозга у женщины отказали ноги и нарушились когнитивные функции.

В результате обследования врачи выяснили, что в жидкости мозга оказались те же бактерии, которые присутствовали в абсцессе. Пациентку перевели в неврологическое отделение. К тому времени, как позже призналась Далтон, она уже не осознавала, что с ней происходит.

Вопреки введённым ограничениям навестить женщину позволили её матери: врачи не исключали того, что их пациентка не выживет. Тем не менее, медикам удалось спасти её жизнь. Недавно, после почти пяти месяцев пребывания в больнице, она была выписана.

Издание уточняет, что за время пребывания в больнице Далтон сдала 12 тестов на коронавирус. Все они оказались отрицательными.

Повлияла ли болезнь на беременность Далтон, не сообщается.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Великобритании зафиксировали рекордно долгое лечение от коронавирусной инфекции. Пациентка Фатима Бридл провела в больнице 130 дней, из которых 105 суток она была на аппарате искусственной вентиляции лёгких.