Новая жизнь: британка провела в больнице с коронавирусом рекордные 130 дней

https://static.news.ru/photo/ea1bfea8-c9a6-11ea-b36b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Великобритании зафиксировано рекордно долгое лечение от коронавирусной инфекции. Пациентка Фатима Бридл провела в больнице 130 дней, из которых 105 суток она была на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

При этом 40 дней она провела в коме с трубкой в горле, которую врачи внедрили во время экстренной операции — трахеотомии.

35-летняя женщина узнала, что заражена, после возвращения из Марокко. Первые симптомы простуды она почувствовала в начале марта, а уже 12 марта её госпитализировали. При этом состояние пациентки стремительно ухудшалось, и уже через шесть дней она не могла самостоятельно дышать, передаёт The Sun.

На фоне коронавируса у Брилд начались пневмония и сепсис. Лёгкие могли работать лишь на 10%. Однако врачам удалось восстановить их сначала на 40%, а потом и на 70%. Правда, полноценно задействовано теперь будет только одно.

Первые слова Фатима смогла произнести лишь в мае, пожелав пообщаться с мужем. В тот момент она не понимала тяжесть своего состояния и не знала, сколько времени провела на грани жизни и смерти. Её 56-летний муж Трейси признаётся, что не мог сдержать эмоции: морально он уже готовился к тому, что потеряет любимую. Он тоже перенёс коронавирус, но его состояние было не настолько тяжёлым.

Тем не менее медики считают выздоровление женщины чудом. Это стало настолько важным событием, что общественности о нём поведал лично министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Сейчас пациентка находится в восстановительном отделении. Она пока не может самостоятельно передвигаться из-за мышечной слабости и пользуется ходунками, но надеется, что занятия физкультурой помогут восстановить мышцы. Супруги с волнением готовятся к воссоединению.

По словам пары, во время рокового февральского путешествия в марокканскую Мохаммедию они толком не знали о коронавирусе, поскольку не интересовались новостями в СМИ. В аэропорту они встречали много кашляющих людей в масках, в том числе из Китая. Однако супруги не могли понять, что происходит. Они уверяют, им никто этого даже не объяснил.

Даже после возвращения в страну, почувствовав лёгкое недомогание и сдав анализы, они несколько дней пребывали в неведении, так как не знали результатов тестирования. К тому времени в Великобритании уже было подтверждено 590 случаев инфекции и 10 смертей. Пандемию Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта, а на следующий день, после резкого ухудшения здоровья, супруги вызвали скорую. Врачи прибыли к ним в защитных противочумных костюмах. Именно тогда супруги наконец-то столкнулись с суровой реальностью. Оба были госпитализированы.

Сейчас оба называют выздоровление Фатимы чудом. Они считают, что мир должен знать эту историю, потому что она позволяет сохранять надежду даже в самые критические периоды жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ зафиксировала 259 848 новых случаев COVID-19. Это рекордный показатель с начала пандемии.