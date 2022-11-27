Британия передаст Украине партию высокоточных ракет Brimstone 2

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Ракеты Brimstone 2

Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине партии высокоточных ракет Brimstone 2 с лазерным наведением. Telegram-канал «Смотри» опубликовал видео прибытия ракет на Украину. Одна подобная ракета стоит около 175 тыс. фунтов (примерно 12,6 млн рублей). Дальность действия Brimstone 2 вдвое превышает параметры предыдущей версии.

23 ноября стало известно, что Британия передаст Украине три вертолета Sea King, сообщила газета The Times со ссылкой на заявление британского министра обороны Бена Уоллеса. Отмечается, что это будет первая поставка Соединенным Королевством Киеву пилотируемых летательных аппаратов.

Вертолеты Westland WS-61 Sea King широко применялись во время Фолклендской войны, войны в Персидском заливе, в ходе Балканского конфликта и войны в Ираке. Стоимость одной военной машины достигает порядка 5 млн фунтов (около $6 млн).