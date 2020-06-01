Европа

Британия не планирует отменять 14-дневный карантин для приезжающих в страну

16:37, 01 июня 2020 11
Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Великобритании не планируют отменять двухнедельный карантин для путешественников, приезжающих из других стран. При этом с рядом государств Лондон намерен установить «воздушные мосты», заявил пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона.

Он подчеркнул, что роста числа заражённых удастся избежать, если люди будут соблюдать правила социального дистанцирования, передаёт Reuters. С 1 июня в королевстве начали смягчать ограничения, некоторые учащиеся вернулись в школу.

Мы изложили причины, по которым мы считаем [карантин] необходимым шагом: его целью является контроль распространения вируса и защита британской общественности, — пояснил представитель политика.

Как писал NEWS.ru, британская королева Елизавета II впервые появилась на публике с начала карантина. В последние выходные весны монарх прокатилась верхом на пони по кличке Ферн.

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