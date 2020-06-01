Британия не планирует отменять 14-дневный карантин для приезжающих в страну

https://static.news.ru/photo/fe09b83c-a40e-11ea-b695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Великобритании не планируют отменять двухнедельный карантин для путешественников, приезжающих из других стран. При этом с рядом государств Лондон намерен установить «воздушные мосты», заявил пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона.

Он подчеркнул, что роста числа заражённых удастся избежать, если люди будут соблюдать правила социального дистанцирования, передаёт Reuters. С 1 июня в королевстве начали смягчать ограничения, некоторые учащиеся вернулись в школу.

Мы изложили причины, по которым мы считаем [карантин] необходимым шагом: его целью является контроль распространения вируса и защита британской общественности, — пояснил представитель политика.

Как писал NEWS.ru, британская королева Елизавета II впервые появилась на публике с начала карантина. В последние выходные весны монарх прокатилась верхом на пони по кличке Ферн.