Британцы высмеяли главу «Нафтогаза» за критику «Северного потока — 2».

Читатели британского издания Express высмеяли главу компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко из-за его критики в адрес газопровода «Северный поток — 2». По их мнению, позиция «Нафтогаза» явно ангажирована и связана с грядущим лишением доходов от газового транзита. Об этом сообщается на сайте газеты.

В интервью Express Витренко заявил , что российский газ усиливает раскол Европы и представляет для неё «угрозу»: из-за топливного кризиса страны — члены ЕС начнут отказываться от единства и станут заключать с Москвой индивидуальные газовые контракты. Всё это приведёт к тому, что пострадают «ценности и мнимая глобальная репутация Запада». Он добавил, что попытки расколоть Европу будут усиливаться, как и давление на ЕС, чего и добивается Владимир Путин.

В ответ на это один из комментаторов предположил, что угрозу создала сама Украина, которая вскоре лишится доходов от газового транзита. Другой пользователь отметил явную ангажированность Витренко и очередную попытку «вытащить российское пугало». По мнению ещё одного читателя, на карту поставлены ценности и репутация не Запада, а ЕС.

Но опять же, у него нет ни ценностей, ни репутации, и поэтому беспокоиться не о чем! — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы заявил, что для транспортировки газа было бы логично создать консорциум с участием Украины, РФ и стран Европы, которые заинтересованы в сохранении транзита. По его словам, возвращение к прямым поставкам топлива из России позволит Киеву удовлетворить свои экономические потребности.