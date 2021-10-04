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В Госдуме объяснили, как Украине решить газовую проблему

03:34, 05 октября 2021
В Госдуме объяснили, как Украине решить газовую проблему Фото: geoenergetics.ru
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Украина на фоне конфликта с Венгрией из-за транзитных поставок газа должна вернуться к прямым поставкам топлива из России, заявил депутат Госдумы VII созыва Павел Завальный. По его словам, данный шаг позволит Киеву удовлетворить свои экономические потребности, сообщают «Известия».

Политик считает, что для транспортировки газа было бы логично создать консорциум с участием Украины, РФ и стран Европы, которые заинтересованы в сохранении транзита. Государства бы объявили о тех объёмах, которые им нужны.

Что касается поставок, то Украина сама добывает около 20 млрд кубических метров газа, этого достаточно, чтобы обеспечить социальную сферу, в том числе ЖКХ, — подчеркнул Завальный.

Свои 40 млрд кубометров газа Киев получит, поскольку до конца 2024 года действует транзитный контракт.

Ранее стало известно, что Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища. Об этом свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз». В частности, если 1 октября туда поступило 13,94 млн кубометров, то 2 октября объёмы снизились до 0,61 млн, а по состоянию на 3 октября наполнение и вовсе не велось.

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