В Госдуме объяснили, как Украине решить газовую проблему

Украина на фоне конфликта с Венгрией из-за транзитных поставок газа должна вернуться к прямым поставкам топлива из России, заявил депутат Госдумы VII созыва Павел Завальный. По его словам, данный шаг позволит Киеву удовлетворить свои экономические потребности, сообщают «Известия».

Политик считает , что для транспортировки газа было бы логично создать консорциум с участием Украины, РФ и стран Европы, которые заинтересованы в сохранении транзита. Государства бы объявили о тех объёмах, которые им нужны.

Что касается поставок, то Украина сама добывает около 20 млрд кубических метров газа, этого достаточно, чтобы обеспечить социальную сферу, в том числе ЖКХ, — подчеркнул Завальный.

Свои 40 млрд кубометров газа Киев получит, поскольку до конца 2024 года действует транзитный контракт.

Ранее стало известно, что Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища. Об этом свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз». В частности, если 1 октября туда поступило 13,94 млн кубометров, то 2 октября объёмы снизились до 0,61 млн, а по состоянию на 3 октября наполнение и вовсе не велось.