Британцы раскритиковали план Трасс по выживанию зимой Читатели Daily Mail раскритиковали план премьера Британии Трасс по выживанию зимой

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Лиз Трасс

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали объявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о мерах поддержки энергетических компаний. По замыслу главы кабмина, они будут субсидироваться государством. Она отметила, что новая схема помощи предоставит скидку на оптовые расходы для всех небытовых потребителей с октября по март 2023 года. Однако, по мнению граждан, власти уделяют крупным корпорациям, получающим из-за роста цен на энергоресурсы сверхприбыли, больше внимания, чем простым британцам.

Британская нация, и без того испытывающая финансовые затруднения, теперь должна справиться с этой дурой, которая награждает своих богатых приятелей, в то же время показывая фигу рабочим. Отвратительно, — написал один из читателей.

Комментаторы также напомнили, что платежка за энергию в прошлом году обходилась в £30, а сейчас в £80, и снижения стоимости, по мнению граждан, не произойдет.

Ранее обозреватель Уилл Хаттон раскритиковал в статье для The Guardian позицию Трасс, подразумевающую ведение энергетической борьбы с Россией. По его мнению, такая политика может привести к проблемам в стране: эту же позицию разделили и многие читатели. Журналист подчеркнул, что планы властей в вопросах энергетики обречены на «провал по всем пунктам».