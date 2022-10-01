Британцы пришли в ярость после слов Трасс о новых санкциях против России Британцы осудили Лиз Трасс после слов о новых санкциях против России

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Британцы выразили свое недовольство премьер-министром Великобритании Лиз Трасс из-за ее слов о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Под постом главы правительства в Twitter многие пользователи обвинили политика в работе на Украину. Некоторые заявили о двойных стандартах самой Трасс из-за поддержки отправки наемников на Украину.

Лиз, санкции не оказали никакого эффекта. Почему бы вместо них не попытаться поговорить? Кстати, я думаю, тебе нужно оставить свой пост, — написал один из пользователей.

Многих возмутило, что премьер-министр постоянно пишет об Украине и не уделяет внимание проблемам британцев.

Каждый ваш твит посвящен Украине. Значит ли это, что вы работаете на нее? — написал возмущенный пользователь.

Трасс также обвинили в готовности без колебаний отдать Киеву весь британский бюджет.

Читатели британской газеты Daily Mail ранее обрушились с критикой на президента США Джо Байдена за слова о готовности защищать «каждый дюйм территории НАТО». Пользователи напомнили американскому лидеру, что Украина никогда не была членом Альянса. Другие порекомендовали политику прекратить говорить. Некоторые даже предложили отстранить Байдена от должности, поскольку опасаются ядерной войны.