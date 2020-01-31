Британские депутаты вышли из Европарламента под звуки волынки в последний день членства их страны в Европейском союзе (ЕС) — 31 января.
Заседавшие в Европарламенте сторонники Brexit покинули его в последний раз, играя на волынке и держа [британский флаг] «Юнион Джек», —
сообщаетEuronews.
Великобритания официально выйдет из ЕС в полночь по брюссельскому времени — в Лондоне ещё будет 23:00. Одна из стран — основательниц Европейского союза станет первым покинувшим его государством.
Отделение произойдёт через три года после общебританского референдума, на котором 52% граждан страны проголосовали за выход страны из ЕС на фоне кризиса с беженцами из ближневосточных стран.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр Борис Джонсон
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