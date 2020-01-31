https://static.news.ru/photo/01385f68-443d-11ea-b99b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Британские депутаты вышли из Европарламента под звуки волынки в последний день членства их страны в Европейском союзе (ЕС) — 31 января.

Заседавшие в Европарламенте сторонники Brexit покинули его в последний раз, играя на волынке и держа [британский флаг] «Юнион Джек», — сообщает Euronews.

Великобритания официально выйдет из ЕС в полночь по брюссельскому времени — в Лондоне ещё будет 23:00. Одна из стран — основательниц Европейского союза станет первым покинувшим его государством.

Отделение произойдёт через три года после общебританского референдума, на котором 52% граждан страны проголосовали за выход страны из ЕС на фоне кризиса с беженцами из ближневосточных стран.