https://static.news.ru/photo/0472c188-bf4c-11eb-b881-96000091f725_660.jpg Фото: Royal Navy / facebook

Не завление первого замдиректора ФСБ — руководителя Пограничной службы Владимира Кулишова о том, что в районе Крыма в октябре 2020 года россияне отогнали британский эсминец, ответили в Минобороны Великобритании. Как пишет газета The Daily Telegraph, военные опровергли участие эскадренного миноносца типа 45 Dragon ВМС Великобритании в каких-либо конфликтах.

HMS Dragon шёл из одного порта в другой самым прямым путём, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов через украинские воды, — добавили в Минобороны Соединённого королевства.

Там также сообщили, что ни российские пограничники, ни военные никак не мешали и не препятствовали прохождению корабля. Свой проход по российским территориальным водам британцы объяснили правом безобидного прохода в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

Газета пишет, что военный корабль плыл из Одессы в Батуми, и так как Великобритания не признаёт Крым российской территорией, эсминец не рассматривало эти воды, как принадлежащие РФ.

Ранее Владимир Кулишов заявил, что британский эсминец D35 Dragon выгнали из территориальных вод России в районе Крыма. Операцию выполнили совместными силами Пограничной службы ФСБ, Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России.