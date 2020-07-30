Британцы одобрили увеличение срока самоизоляции при симптомах COVID-19

https://static.news.ru/photo/b60e2638-d296-11ea-bc6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Global Look Press

Подавляющее большинство жителей Великобритании одобрило решение властей страны увеличить срок самоизоляции для больных с симптомами коронавирусной инфекции.

30 июля власти Соединённого Королевства объявили, что срок обязательной самоизоляции увеличивается с 7 до 10 дней. Главы здравоохранительных ведомств четырёх регионов страны объяснили это решение тем, что даже выздоравливающие люди опасны для окружающих на протяжении 7 — 9 дней.

Как передаёт РИА Новости, компания YouGov провела соцопрос с целью выяснить отношение британцев к этой инициативе. 77% участников исследования сказали, что одобряют увеличение продолжительности самоизоляции. Против выступило всего 9% респондентов. 14% не смогли определиться со своим отношением.

Опрос был проведён среди 3,5 тысячи совершеннолетних британцев.

За время пандемии в Великобритании было выявлено 313 483 случая COVID-19 при 45 999 летальных исходах.

Британский премьер Борис Джонсон ранее заявил, что в некоторых странах Европы уже заметны признаки второй волны коронавируса, писал NEWS.ru.