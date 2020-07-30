Британцы одобрили увеличение срока самоизоляции при симптомах COVID-19

Подавляющее большинство жителей Великобритании одобрило решение властей страны увеличить срок самоизоляции для больных с симптомами коронавирусной инфекции.
30 июля власти Соединённого Королевства объявили, что срок обязательной самоизоляции увеличивается с 7 до 10 дней. Главы здравоохранительных ведомств четырёх регионов страны объяснили это решение тем, что даже выздоравливающие люди опасны для окружающих на протяжении 7 — 9 дней.
Как
Опрос был проведён среди 3,5 тысячи совершеннолетних британцев.
За время пандемии в Великобритании было выявлено 313 483 случая COVID-19 при 45 999 летальных исходах.
Британский премьер Борис Джонсон ранее заявил, что в некоторых странах Европы уже заметны признаки второй волны коронавируса, писал NEWS.ru.
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