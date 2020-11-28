Британцам с хроническими заболеваниями бесплатно раздадут витамин D

https://static.news.ru/photo/01025d18-3182-11eb-a586-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julia Pfeifer/imago stock&people/Global Look Press

Более 2,5 млн жителей Великобритании, имеющие хронические заболевания, бесплатно получат витамин D на четыре месяца. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на главу Минздрава страны Мэтта Хэнкока.

По его словам, многим британцам «может не хватать витамина D» из-за длительного времени, проведённого в 2020 году в самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Правительство принимает меры для того, чтобы уязвимые люди могли получить бесплатный запас витамина D на тёмные зимние месяцы, — заявил министр.

Как подчеркнул Хэнкок, учёные уже давно исследуют гипотезу о влиянии витамина D на течение коронавируса. Глава ведомства отметил, что для получения витамина гражданам необходимо будет дать своё согласие. Добавки им будут присланы по почте. Дома престарелых получат витамин автоматически.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жители Великобритании должны соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы число заражений коронавирусом снова не пошло вверх. Об этом заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти. В частности, он посоветовал не обнимать и не целовать своих престарелых родственников на Рождество.