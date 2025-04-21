Бригаде ВСУ понадобился необычный специалист на полную ставку Одна из бригад ВСУ разместила вакансию для тату-мастера

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63-я бригада Вооруженных сил Украины разместила объявление о поиске тату-мастеру, сообщает «Страна.ua». Как уточняется в заявке, специалисту предстоит «бытовое обслуживание» военнослужащих.

Для татуировщика предусмотрена служба по контракту или мобилизация на время военного положения, а также зарплата от 50 тысяч гривен (более 99 тысяч рублей). Кандидат может быть пригоден для несения тыловой службы.

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